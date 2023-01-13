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«Барселона» обыграла «Бетис» в серии пенальти и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» обыграла «Бетис» в серии пенальти и вышла в финал Суперкубка Испании
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Сегодня, 12 января, завершился полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором «Бетис» играл с «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме сине-гранатовые много владели мячом, что в итоге привело к забитому мячу. Случилось это на 24-й минуте, отличился хавбек Гави. Однако спустя некоторое время гол был отменён решением судей на VAR, зафиксировавших офсайд. Каталонцы смогли забить мяч по всем правилам на 40-й минуте — гол на счету Роберта Левандовского.

Во втором тайме владение мячом «Барселоны» сильно упало, а сами они перестали угрожать воротам «Бетис», чем последние и воспользовались. На 77-й минуте Набиль Фекир с передачи Луиса Энрике сумел сравнять счёт в этой встрече. Через пять минут Левандовски вывел «Барселону» вперёд, однако вновь мяч не был засчитан из-за офсайда. Не сумев выявить победителя в основное время, команды перешли к овертаймам.

В самом начале первой 15-минутки «Барселона» вышла вперёд благодаря голу Ансу Фати. Но долго команда лидировать не смогла – через восемь минут игрок «Бетиса» Лорен Морон сравнял счёт в матче. В остальное время ни одна команда отличиться не смогла и команды пробили серию послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Барселоны» — 4:2.

Суперкубок Испании. 1/2 финала
12 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 40'   1:1 Фекир – 77'   1:2 Фати – 93'   2:2 Морон – 101'
Удаления: Гуардадо – 118' / нет
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