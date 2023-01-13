Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виллиан стал 26-м игроком, ранее игравшим за «Челси» и забивавшем им в дальнейшем

Виллиан стал 26-м игроком, ранее игравшим за «Челси» и забивавшем им в дальнейшем
Комментарии

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан, ранее выступавший за «Челси», отметился голом в ворота «синих» в перенесенном матче в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Он стал 26-м игроком, забивший в ворота «аристократов», при этом ранее играя за лондонцев.

На 58-й минуте прямую красную карточку получил новичок синих Жоау Феликс. К моменту удаления португальцы команды играли со счётом 1:1. Сначала забили хозяева поля — вингер Виллиан поразил ворота своей бывшей команды на 25-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, центральный защитник синих Калиду Кулибали сравнял счёт в этой встрече после подачи углового. На 56-й минуте встречи опорный хавбек Денис Закария покинул поле из-за травмы, вместо него на поле вышел Жоржиньо.

Новость по теме
Феликс стал первым игроком в истории «Челси», удаленным в дебютном матчев АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023