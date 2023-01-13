Виллиан стал 26-м игроком, ранее игравшим за «Челси» и забивавшем им в дальнейшем

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан, ранее выступавший за «Челси», отметился голом в ворота «синих» в перенесенном матче в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Он стал 26-м игроком, забивший в ворота «аристократов», при этом ранее играя за лондонцев.

На 58-й минуте прямую красную карточку получил новичок синих Жоау Феликс. К моменту удаления португальцы команды играли со счётом 1:1. Сначала забили хозяева поля — вингер Виллиан поразил ворота своей бывшей команды на 25-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, центральный защитник синих Калиду Кулибали сравнял счёт в этой встрече после подачи углового. На 56-й минуте встречи опорный хавбек Денис Закария покинул поле из-за травмы, вместо него на поле вышел Жоржиньо.