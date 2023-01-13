Феликс стал первым игроком в истории «Челси», удаленным в дебютном матчев АПЛ

Нападающий «Челси» Жоау Феликс стал первым игроком в истории «Челси», получившим красную карточку в своем дебютном матче в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Opta.



Последним игроком, удалившимся в своем дебютном матче в английском чемпионате, был Федерико Фасио, выступавший за «Тоттенхэм» в 2014 году.

К моменту удаления португальцы команды играли со счётом 1:1. Сначала забили хозяева поля — вингер Виллиан поразил ворота своей бывшей команды на 25-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, центральный защитник синих Калиду Кулибали сравнял счёт в этой встрече после подачи углового. На 56-й минуте встречи опорный хавбек Денис Закария покинул поле из-за травмы, вместо него на поле вышел Жоржиньо.