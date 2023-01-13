Колумбийский полузащитник ЦСКА Карраскаль рассказал, что скучал по одноклубникам в отпуске

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, что скучал по клубу и партнёрам по команде во время отпуска, связанного с зимним перерывом в чемпионате России.
«Ребята постоянно спрашивали, что у меня происходит, интересовались. Я очень рад, что присоединился к команде. Я тоже по ним скучал, и теперь мы вместе», — приводит слова Карраскаля пресс-служба армейского клуба.
Ранее появлялись слухи о желании Карраскаля приостановить контракт с ЦСКА и перейти в один из бразильских клубов, однако позднее сам колумбиец опроверг эту информацию. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста пять голов и одна голевая передача в 18 матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России за ЦСКА. Армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками после 17 матчей.
- 13 января 2023
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40