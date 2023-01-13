Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбийский полузащитник ЦСКА Карраскаль рассказал, что скучал по одноклубникам в отпуске

Колумбийский полузащитник ЦСКА Карраскаль рассказал, что скучал по одноклубникам в отпуске
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, что скучал по клубу и партнёрам по команде во время отпуска, связанного с зимним перерывом в чемпионате России.

«Ребята постоянно спрашивали, что у меня происходит, интересовались. Я очень рад, что присоединился к команде. Я тоже по ним скучал, и теперь мы вместе», — приводит слова Карраскаля пресс-служба армейского клуба.

Ранее появлялись слухи о желании Карраскаля приостановить контракт с ЦСКА и перейти в один из бразильских клубов, однако позднее сам колумбиец опроверг эту информацию. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста пять голов и одна голевая передача в 18 матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России за ЦСКА. Армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками после 17 матчей.

Новость по теме
Карраскаль: я в хорошей форме и готов полностью посвящать себя ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023