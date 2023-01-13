Агент Сафонов: российские игроки не поедут играть в страны бывшего СССР

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность того, что российские футболисты поедут играть в Казахстан, Азербайджан и другие чемпионаты бывшего СССР.
«Могут ли российские футболисты поехать в Казахстан, Азербайджан и так далее, если ситуация с еврокубками в России не изменится? Некоторые российские футболисты уезжают в Казахстан и Узбекистан, но уровень чемпионата России на данный момент повыше. Единицы поедут, но массового оттока не будет. Всё будет зависеть от финансирования, если у нас оно будет такое же, как сейчас.
В Казахстан поедут только доигрывать. Такие примеры у нас были: Тихонов, Титов, Аршавин, Тимощук. Могут поехать на прощальные гастроли, подзаработать, но не молодые и перспективные. Представьте, чтобы какой-то Захарян или Тюкавин поехали туда. Еврокубки не заманят российских игроков? Сколько там клубов вылетают на первых этапах — вот и все еврокубки», — приводит Сафонов Legalbet.
Отметим, что российские клубы отстранены от участия в еврокубковых матчах решением УЕФА и ФИФА.
- 13 января 2023
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