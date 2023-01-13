Источник: Клаудиньо не перейдёт в «Палмейрас». Его ждут в «Зените» на сборах

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не станет футболистом «Палмейраса» в зимнее трансферное окно. Бразильского игрока ждут на медосмотре и сборах российского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 25-летний Клаудиньо намерен продолжить карьеру в «Палмейрасе». Сообщалось, что клуб был готов заплатить требуемые € 17 млн частями. «Зенит» получил бы € 15 млн за 80% прав на игрока, «Ред Булл Брагантино» — € 2 млн за 20%.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» в августе 2021 года. С тех пор в 50 матчах за команду он забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Летом 2022 года Клаудиньо подписал новый контракт до 2027 года и задумался о получении российского паспорта.