MD: Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет быть заявлен за «Барселону» в этом сезоне

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого активно связывают с возвращением в «Барселону», не сможет сыграть за испанскую команду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, габонского футболиста не смогут зарегистрировать в третий раз за сезон, даже если он вернётся в бывшую команду.
33-летний Обамеянг начал сезон в «Барселоне», а затем перешёл в «Челси». За синих в 15 матчах габонец забил три гола и отдал результативную передачу. Ранее сообщалось, что «Барселона» может стать единственным клубом, кроме «Челси», за который Обамеянг сможет выступать в этом сезоне. Однако, по данным Mundo Deportivo, ограничение по количеству заявок одного футболиста в течение сезона касается и бывших команд.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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