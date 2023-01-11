Романо: Обамеянг может уйти из «Челси» только в «Барселону»

Габонский нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может покинуть клуб. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, единственный переход, который может осуществиться — в «Барселону». Всему виной правила ФИФА, согласно которым в этом сезоне он может выступать только за два клуба — каталонцев и синих.

В стане «Барселоны» не против возвращения 33-летнего габонца в клуб. Однако есть несколько условий, благодаря которым переход может состояться. Сначала сине-гранатовые должны расстаться с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем (по слухам, им интересуется «Атлетико»). Со своей стороны каталонцы не будут совершать никаких выплат, то есть переход должен быть бесплатным. Кроме того, игроку придётся согласиться на существенное снижение заработной платы.

В текущем сезоне Обамеянг провёл за лондонцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола, а также отдал одну результативную передачу.

Новость по теме Стал известен игровой номер Жоау Феликса в «Челси»

Шикарный отпуск Обамеянга на Ибице. Как отдыхал форвард «Барсы»: