«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лидс»
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Сегодня, 14 января, завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Вилла Парк». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Спустя три минуты после стартового свистка Леон Бэйли открыл счёт в игре. Ему ассистировал Бубакар Камара. Во втором тайме Эмилиано Буэндия укрепил преимущество бирмингемцев. В конце встречи Патрик Бэмфорд сократил разницу на табло. Голевой пас на свой счёт записал Джозеф Джелхардт.
Команда Унаи Эмери располагается на 10-м месте в английской Премьер-лиге. В активе подопечных баска 25 очков. «Павлины» занимают 14-е место в английском национальном первенстве. На их счету 17 очков.
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