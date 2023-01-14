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«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лидс»

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лидс»
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Сегодня, 14 января, завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Вилла Парк». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Спустя три минуты после стартового свистка Леон Бэйли открыл счёт в игре. Ему ассистировал Бубакар Камара. Во втором тайме Эмилиано Буэндия укрепил преимущество бирмингемцев. В конце встречи Патрик Бэмфорд сократил разницу на табло. Голевой пас на свой счёт записал Джозеф Джелхардт.

Команда Унаи Эмери располагается на 10-м месте в английской Премьер-лиге. В активе подопечных баска 25 очков. «Павлины» занимают 14-е место в английском национальном первенстве. На их счету 17 очков.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
13 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Бэйли – 3'   2:0 Буэндия – 64'   2:1 Бэмфорд – 83'
Комментарии
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