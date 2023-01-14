Создатель «Амкала»: если Хабиб сделает команду в медиафутболе, будет на что посмотреть

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, также известный как Герман Эль Класико, оценил идею основания своей команды в медиафутболе бывшим бойцом MMA и UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, что Хабиб делает круто всё, за что берётся. Поэтому, если он решится сделать команду в медиафутболе, точно будет на что посмотреть!» — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера. Ранее президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что шансы клуба привлечь Хабиба Нурмагомедова в футбол увеличиваются. Непобеждённому российскому бойцу смешанных боевых искусств 34 года.