Создатель «Амкала»: если Хабиб сделает команду в медиафутболе, будет на что посмотреть

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, также известный как Герман Эль Класико, оценил идею основания своей команды в медиафутболе бывшим бойцом MMA и UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Думаю, что Хабиб делает круто всё, за что берётся. Поэтому, если он решится сделать команду в медиафутболе, точно будет на что посмотреть!» — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера. Ранее президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что шансы клуба привлечь Хабиба Нурмагомедова в футбол увеличиваются. Непобеждённому российскому бойцу смешанных боевых искусств 34 года.
- 14 января 2023
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:13
-
10:05
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
09:06
-
09:00
-
08:45
-
08:10
-
07:29
-
07:22
-
07:08
-
06:25
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:31
-
05:28
-
05:25
-
04:58
-
04:48