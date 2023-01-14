Нагельсман: если «Бавария» не подпишет нового вратаря, меня спросят: «Ты что, пьян?»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман жёстко высказался о ситуации с голкиперами мюнхенцев после травмы основного вратаря команды Мануэля Нойера, с которой он выбыл как минимум до конца текущего сезона. Также немецкий наставник выразил поддержку Свену Ульрайху, который считается основным кандидатом на место в воротах рекордмайстера.

«Все знают нашу ситуацию с вратарями. Нам, безусловно, нужен голкипер, не может быть и речи об обратном. Если наши оставшиеся вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать?

Тогда бы очень молодому вратарю, который провёл сегодня свой первый матч за нас (Йоханнес Шенк в товарищеском матче с «Зальцбургом». — Прим. «Чемпионата»), пришлось бы играть в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Тогда бы все начали говорить мне: «Ты что, пьян? Почему бы тебе не подписать вратаря?»

Мы должны найти решение. Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль. Мы знаем, на что он способен, Улле знает, на что он способен. Мы уже доверяли ему место в воротах в первой части сезона, когда Нойер получил травму. Я не заигрывал третьего вратаря, играл Ульрайх.

Улле знает, что мы должны работать над сложившейся ситуацией. Это наша общая работа — делать то, что нужно для клуба», — приводит слова Нагельсмана Sport 1.

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