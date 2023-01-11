Капитан сборной Германии завершит карьеру из-за лыж? Травма Нойера серьёзнее, чем казалось

После вылета сборной Германии с чемпионата мира Мануэль Нойер полетел в отпуск. Логично, что после двух недель в пустыне вратаря потянуло в более привычный климат. Тем более центр Европы предлагает много развлечений. Он выбрал горнолыжный курорт. Но не классический. 36-летнего вратаря потянуло на экстрим: сообщалось, что вратарь фанатеет от скитуринга. Проще говоря, это езда по необорудованным трассам. Опасное занятие для футболиста. Долгим отдых не получился. Уже 10 декабря кипер выложил пост из больницы недалеко от Мюнхена. К тому моменту ему уже сделали операцию, и он признался, что выбыл до конца сезона. Bild указывал на закрытый перелом правой большеберцовой кости. Неприятная, но и не редкая история. С классическим полугодовым восстановлением.

При этом «Бавария» отреагировала незамедлительно. Полетели слухи, что клуб интересуется чуть ли не всеми доступными вратарями Европы. В приоритете оказался Ян Зоммер из «Боруссии». Якобы в клуб даже пришёл оффер из Мюнхена. Но в Мёнхенгладбахе ответили отказом на предложение продать швейцарца. Тем более и деньги не выдающиеся – около € 5 млн. Ещё в списках претендентов фигурировали марокканский вратарь Яссин Боно и даже хорват Доминик Ливакович. А также Александр Нюбель из «Монако» – там он играет на правах аренды, но принадлежит «Баварии». Однако пока конкретного решения от клуба нет. А вот Bild вовсю нагнетает.

Журналисты выпустили расследование с посылом, что травма Нойера может оказаться куда серьёзнее. И клуб скрывает истинные масштабы происходящего. По данным издания, вратарю могли диагностировать открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей, которые составляют голень. А это прилично удлиняет сроки восстановления. Ключевое слово здесь – «открытый». При таком характере травмы возникает высокие риски заражения тканей, инфицирования и несращения костей. Bild сообщает, что окружение Нойера не опровергло этот диагноз, но предпочитает воздерживаться от официальных заявлений. Молчит и клуб.

Мануэль Нойер Фото: Stuart Franklin/Getty Images

При этом в руководстве существуют очевидные опасения, что по возвращении (когда бы оно ни случилось) Мануэль уже не будет прежним. Поэтому уже сейчас идёт поиск вратаря не на краткосрочную замену до лета, а на полноценную роль первого номера.



Не самый однозначный комментарий дал и главный тренер Юлиан Нагельсман.



«Не очень приятно получать новости о травме Нойера во время отпуска. Мне жаль его и всю команду. Но такое бывает, это жизнь. Сначала он не очень хорошо себя чувствовал, однако сейчас ему лучше. Ситуация для нас и правда сложная. Нелегко принять решение, что делать дальше», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Немецкие инсайдеры считают самым логичным вариантом возвращение Нюбеля. Но тот якобы хочет гарантий здоровой конкуренции за место первого номера. И что позицию в воротах не отдадут Нойеру при первом же случае. Осложняют факт перехода непростые отношения Нюбеля с тренером вратарей «Баварии» Тони Тапаловичем. По разным данным, коуч – большой фанат Нойера и ждёт его восстановления, чтобы тот как можно скорее вернулся в основу.