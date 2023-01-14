Галактионов прокомментировал начало зимних сборов «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о начале зимних сборов своей команды в ОАЭ.
«Как прошла первая тренировка? Во-первых, мы сразу сказали нашим ребятам, что всех рады видеть после отпуска. Прошли медосмотр, прилетели в Эмираты. Отличная погода, отличное поле. Нам необходимо очень качественно провести предсезонную подготовку с точки зрения своего состояния, улучшения качества игры. Этим и занимаемся.
Какая задача на сбор? Заложить некую базу, фундамент. Нам нужно улучшить наше функциональное состояние, стабилизировать его, чтобы команда была готова работать по тем принципам и требованиям в аспектах игры, которые мы предлагаем. Но самое главное — это улучшение наших игровых действий, их качества, чтобы наши футболисты показывали хорошую игру и обязательно добивались при этом результата.
Все футболисты понимают важность этой работы. Настроение прекрасное. Понятно, что это только первые дни. Эмоциональный фон сейчас будет немного падать, потому что пойдёт наслойка — и ежедневные, и двухразовые занятия. Выходных не предусмотрено, мы сразу об этом сказали. Готовимся. Продолжаем поэтапную подготовку», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.
- 14 января 2023
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