Гаджиев: когда спрашивают о Хвиче, сразу вспоминаю, как Сёмина не послушали в «Локомотиве»

Президент махачкалинского «Динамо», известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Первая мысль после вопроса – не то, как Хвича хорошо сыграл – он молодец. Мне сразу вспоминается, как Сёмин возмущался, что не удалось его удержать в «Локомотиве» – они же первыми его пригласили. Но разногласия между клубом и Юрием Павловичем привели к тому, что Хвича оказался в «Рубине», тренера не послушали. Сёмин по этому поводу серьёзно возмущался.



Понятно, ошибаться могут все, в том числе тренеры в выборе игроков, просто квалификация тренера, человека, который много лет провёл на поле как игрок, тренировал сотни футболистов… Конечно, число ошибок у него меньше, но жизнь такова, что прислушиваются не всегда. Кто-то слышит то, что говорит тренер, а кто-то рассуждает о том, что он деньги платит», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.