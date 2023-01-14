«Руководство — бич». Сергей Юран высказался об уходе Хвичи Кварацхелии из «Локомотива»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран раскритиковал управленческие решения «Локомотива» касательно ситуации с переходом экс-игрока москвичей Хвичи Кварацхелии.

«Насколько я знаю, Хвича был ещё в «Локомотиве». Юрий Палыч хотел сохранить его, а руководство выступило против? Руководство — это бич у нас. Есть тренер, тем более Сёмин, который имеет огромный опыт. К сожалению, у нас проскальзывает, что руководство лезет в спортивную составляющую.



Ты доверяешь тренеру, ставишь ему задачи… Тренер хуже не сделает, если видит, что игрок перспективный. В любом случае «Локомотив» тоже стал трамплином», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: