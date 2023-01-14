Юран: пять матчей сборной России — уже хорошо. Но Европа в качестве соперников исключается

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.



«Будем исходить из того, что есть пять матчей — это уже хорошо. Всё зависит от возможностей. Наверное, Европа в качестве соперников исключается и будут азиатские сборные, но это хорошо.



В любом случае это практика, сборная живёт, есть контрольные игры. Это немаловажные факторы для футболистов в том плане, что нужно готовиться, есть конкуренция и мотивация, поэтому прекрасно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).