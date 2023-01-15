Дьяков высказался о потенциальном переходе Баринова в «Бешикташ»

Экс-защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков заявил, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов в случае перехода в «Бешикташ» сможет выступать на хорошем уровне в турецкой Суперлиге. Напомним, что ранее
генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи сообщил, что команда сделал официальный запрос в российскую команду на проведение трансфера игрока.
Отмечалось, что турки рассматривают как полноценный трансфер, так и аренду Баринова. СМИ утверждали, что красно-белые готов отпустить футболиста за € 15 млн. Осенью 2022 года сам Баринов заявлял об интересе к нему из Турции, однако не стал называть команду. По словам игрока, он бы хотел попробовать свои силы в Европе, но готов переходить только в те клубы, которые выступают в еврокубках.
«Баринов сможет закрепиться в турецком чемпионате, он хорошо квалифицированный футболист, тем более «Бешикташ» — одна из сильнейших команд Турции. Для него этот переход может стать шагом вперед, тем более уровень нашего чемпионата сильно упал. В Турции же, даже если смотреть на одни только составы «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа», то можно увидеть, что в турецкий чемпионат приезжают звезды уровня Икарди и Ван Перси, поэтому пускай Дмитрий попробует свои силы в Европе», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 26‑летний Баринов сыграл за «Локомотив» 20 встреч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Соглашение с железнодорожниками у него заканчивается 30 июня 2024 года.
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