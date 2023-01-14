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В «Бешикташе» подтвердили, что сделали предложение «Локомотиву» по трансферу Баринова

В «Бешикташе» подтвердили, что сделали предложение «Локомотиву» по трансферу Баринова
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Гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил информацию о том, что турецкий клуб сделал предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

«Это правда, «Бешикташ» сделал официальный запрос в «Локомотив» на проведение трансфера Дмитрия Баринова. «Бешикташ» рассматривает оба варианта: как с полноценным трансфером, так и арендой футболиста», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Также 26-летний полузащитник провёл четыре матча в текущем розыгрыше Кубка России, не отметившись результативными действиями.

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