«Челси» прервал серию поражений, победив «Кристал Пэлас»

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Челси» одержал победу с минимальным счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 64-й минуте забил немецкий нападающий «Челси» Кай Хаверц. Он головой замкнул подачу марокканца Хакима Зиеша после розыгрыша углового.



Ранее «Челси» потерпел три поражения подряд во всех турнирах. Синие занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 28 очков за 19 проведённых матчей. «Кристал Пэлас» (22) располагается на 12-й строчке.