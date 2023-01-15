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«Челси» прервал серию поражений, победив «Кристал Пэлас»

«Челси» прервал серию поражений, победив «Кристал Пэлас»
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Челси» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил немецкий нападающий «Челси» Кай Хаверц. Он головой замкнул подачу марокканца Хакима Зиеша после розыгрыша углового.

Ранее «Челси» потерпел три поражения подряд во всех турнирах. Синие занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 28 очков за 19 проведённых матчей. «Кристал Пэлас» (22) располагается на 12-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Хаверц – 64'
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