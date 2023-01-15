Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» подшутил над «Ювентусом» после яркого выступления Кварацхелии в матче с туринцами

«Рубин» подшутил над «Ювентусом» после яркого выступления Кварацхелии в матче с туринцами
Комментарии

Казанский «Рубин» подшутил над туринским «Ювентусом» после поражения чёрно-белых в матче с «Наполи» со счётом 1:5. Напомним, в этом матче экс-полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил гол и отдал две результативные передачи.

«Рубин» в своём TikTok-канале выложил видео, в котором грузинский футболист предстал в футболке «Ювентуса», а после в ролике показан его мяч в ворота туринцев в прошедшем матче. «€ 20 млн за Кварацхелию – это много?» — гласит подпись к видео.

Напомним, в период выступления хавбека за казанский клуб туринцы проявляли интерес к грузинскому футболисту, однако трансфер так и не состоялся. Позже он перешёл в «Динамо» Батуми, а минувшим летом его приобрёл «Наполи».

Новость по теме
Руслан Нигматуллин: Хвича Кварацхелия — один из ярчайших футболистов чемпионата Италии

Кварацхелия записал видеообращение к фанатам «Наполи»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023