«Рубин» подшутил над «Ювентусом» после яркого выступления Кварацхелии в матче с туринцами
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Казанский «Рубин» подшутил над туринским «Ювентусом» после поражения чёрно-белых в матче с «Наполи» со счётом 1:5. Напомним, в этом матче экс-полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил гол и отдал две результативные передачи.
«Рубин» в своём TikTok-канале выложил видео, в котором грузинский футболист предстал в футболке «Ювентуса», а после в ролике показан его мяч в ворота туринцев в прошедшем матче. «€ 20 млн за Кварацхелию – это много?» — гласит подпись к видео.
Напомним, в период выступления хавбека за казанский клуб туринцы проявляли интерес к грузинскому футболисту, однако трансфер так и не состоялся. Позже он перешёл в «Динамо» Батуми, а минувшим летом его приобрёл «Наполи».
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