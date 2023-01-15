«Рубин» подшутил над «Ювентусом» после яркого выступления Кварацхелии в матче с туринцами

Казанский «Рубин» подшутил над туринским «Ювентусом» после поражения чёрно-белых в матче с «Наполи» со счётом 1:5. Напомним, в этом матче экс-полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил гол и отдал две результативные передачи.



«Рубин» в своём TikTok-канале выложил видео, в котором грузинский футболист предстал в футболке «Ювентуса», а после в ролике показан его мяч в ворота туринцев в прошедшем матче. «€ 20 млн за Кварацхелию – это много?» — гласит подпись к видео.



Напомним, в период выступления хавбека за казанский клуб туринцы проявляли интерес к грузинскому футболисту, однако трансфер так и не состоялся. Позже он перешёл в «Динамо» Батуми, а минувшим летом его приобрёл «Наполи».

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