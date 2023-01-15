Сергей Семак рассказал, когда Роберт Ренан присоединится к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке петербуржцев — бразильском защитнике Роберте Ренане.
«Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодёжный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю. Первый матч уже совсем скоро. После того как закончится турнир, он присоединится к нам. Посмотрим, насколько будет готов, чтобы сразу понять игру нашей команды, влиться в коллектив.
Игрок, безусловно, очень талантливый, но при этом молодой. Сказать, насколько быстро он вольётся и сколько времени уйдёт на адаптацию, пока достаточно сложно. Когда присоединится к нам и начнёт работать, тогда поймём это», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 15 января 2023
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:08