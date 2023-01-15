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Сергей Семак рассказал, когда Роберт Ренан присоединится к «Зениту»

Сергей Семак рассказал, когда Роберт Ренан присоединится к «Зениту»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке петербуржцев — бразильском защитнике Роберте Ренане.

«Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодёжный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю. Первый матч уже совсем скоро. После того как закончится турнир, он присоединится к нам. Посмотрим, насколько будет готов, чтобы сразу понять игру нашей команды, влиться в коллектив.

Игрок, безусловно, очень талантливый, но при этом молодой. Сказать, насколько быстро он вольётся и сколько времени уйдёт на адаптацию, пока достаточно сложно. Когда присоединится к нам и начнёт работать, тогда поймём это», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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