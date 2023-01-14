«Зенит» отлично сработал. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить

Зимнее окно в РПЛ откроется только 26 января, но клубы уже оформляют переходы, чтобы начать сборы с новичками в составе. В последнюю неделю несколько сделок получили официальное подтверждение, кроме того, были и трансферы на «выход». Рассказываем о новостях с российского рынка.

«Зенит»

Сине-бело-голубые закрыли историю с обменом сбежавшего Юри Алберто на группу бразильских игроков. Если другие российские клубы просто теряют легионеров, когда те пользуются правилом ФИФА и приостанавливают контракты, то «Зенит», кажется, скорее выиграл, чем проиграл в случае с нападающим. Петербуржцы сохранили за собой 50% прав на Юри Алберто. При этом, как стало известно «Чемпионату», получили почти 100% прав на одного из самых многообещающих бразильских защитников нового поколения Роберта Ренана и забрали полузащитника Ду Кейроса (он приедет летом 2023-го). Вдобавок по договору чемпионы России получат более 50% суммы от будущей продажи Густаво Мантуана и какую-то часть от трансфера Ивана Куарежмы. Хотя голкипер не останется в команде Сергея Семака – он вернулся на родину и будет выступать на правах аренды за «Васко да Гама». Более того, у «Зенита» теперь есть приоритетное право выкупа 16-летнего вингера Педро. Этого игрока называют главным бразильским талантом своего возраста наряду с новичком «Реала» Эндриком. Отступные за Педро уже составляют € 50 млн, но для петербуржцев сделают скидку.

На фоне новостей о бразильцах многие, наверное, и не заметили информацию о продаже «Зенитом» защитника Данилы Хотулёва. «Оренбург» выкупил игрока молодёжной сборной России после аренды. Сообщалось, что сумма сделки составила 32,5 млн рублей, а у петербуржцев не будет опции обратного выкупа Хотулёва.

«Спартак»

Красно-белые подписали нового центрального защитника – Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо». Парагвайский клуб уже официально подтвердил переход. В ближайшие дни 22-летний новичок москвичей должен пройти медобследование для «Спартака» и подписать контракт до лета 2027 года. За «Серро Портеньо» Дуарте сыграл 107 матчей, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи. Алексис дважды выигрывал чемпионат Парагвая и в таком молодом возрасте получил капитанскую повязку. На первый взгляд, очень интересное приобретение для «Спартака».

Алексис Дуарте Фото: Matthew Lewis/Getty Images

«Динамо»

Гильермо Варела, приостановивший контракт с «Динамо» летом 2022-го, окончательно перестал быть связан каким-либо соглашением с московским клубом. «Фламенго» сообщил о подписании полноценного контракта с участником ЧМ-2022. Договор с уругвайцем заключён до конца декабря 2025-го. По данным Transfermarkt, Варела покинул «Динамо» свободным агентом.

«Ахмат»

Клуб из Грозного подписал двух легионеров – 27-летнего центрального защитника Милоша Шатару и 22-летнего центрхава Заима Дивановича. Оба новичка пришли из солигорского «Шахтёра», который ранее возглавлял нынешний главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Босниец Шатара сыграл за команду из Беларуси 34 матча, в которых забил три гола и отдал три голевых паса. За него клуб из Грозного заплатил € 350 тыс. Черногорец Диванович провёл в «Шахтёре» 27 матчей, стал автором одного забитого мяча и четырёх результативных передач. Опорник с забавной фамилией стоил € 150 тыс. За первые сборные своих стран эти футболисты не выступали, но раз Ташуев работал с Шатарой и Дивановичем, то точно знает, что оба усилят «Ахмат».

«Краснодар»

Краснодарский клуб по собственной инициативе остался без центрального защитника, да ещё и кандидата в сборную России! Сергей Бородин перешёл до конца сезона на правах аренды в «Бейтар» из Иерусалима. Сумма сделки составила € 200 тыс., а израильтяне получили право выкупить россиянина. Несмотря на то что в сентябре Бородин дебютировал за сборную в матче с Кыргызстаном, он после этого почти не играл за «Краснодар». Видимо, «быки» освобождают место для нового центрбека-легионера.

Сергей Бородин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Урал»

Екатеринбуржцы отпустили в аренду центрального защитника Алексея Герасимова. 29-летний игрок будет до конца сезона выступать в Первой лиге за «КАМАЗ». Этот чемпионат Герасимов начинал в основе, но после прихода Виктора Гончаренко присел на скамейку. Лишь изредка выходил на замены. Помимо того, стал известен новый клуб вингера Кирилла Колесниченко, который ушёл из «Урала» осенью. Он тоже продолжит карьеру в Первой лиге – подписал контракт с «Родиной». К слову, в 2017 году издание The Guardian включило на тот момент 17-летнего Колесниченко в топ-60 лучших молодых игроков мира. Пока Кирилл не оправдывает прогноз англичан.

«Нижний Новгород»

Нижегородцы арендовали до конца сезона нападающего ЦСКА Владислава Яковлева. В договоре прописана опция выкупа 20-летнего игрока. Этот трансфер сделан в рамках перехода из «Пари НН» в московский клуб защитника Ильи Агапова. Яковлев мало играл в нынешнем сезоне из-за конкуренции с Федором Чаловым, Антоном Заболотным и Адольфо Гайчем. В матчах РПЛ и Кубка России ни разу не попал в основу. Выйдя 14 раз на замену, Яковлев отметился лишь одной голевой передачей.

Владислав Яковлев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки»

У «Химок» за последнюю неделю не было трансферов на «вход», но три новости, связанные с изменениями в составе, подмосковный клуб выдал. С полузащитниками Денисом Глушаковым, Ильёй Камышевым и Ильёй Кухарчуком контракты расторгнуты по «обоюдному согласию сторон». По информации «Чемпионата», новые клубы ищет себе ещё целая группа игроков «Химок»: в этом списке Алексей Никитин, Егор Данилкин, Артур Чёрный, Кирилл Боженов и Александр Зуев.

«Торпедо»

Чёрно-белые заключили контракт на полтора года с Кухарчуком, ставшим свободным агентом после ухода из «Химок». В нынешнем чемпионате форвард забил два гола в ворота «Краснодара» и «Урала», а новому главному тренеру подмосковной команды Спартаку Гогниеву не пригодился. Впрочем, после перехода задача на сезон у Кухарчука не меняется – борьба за выживание. Только решить её стало сложнее. «Торпедо» отстаёт на шесть очков от «Химок» и на семь – от «Факела» с «Локомотивом».

Тем временем стала известна новая команда полузащитника столичного клуба Богдана Рейхмена. 20-летний игрок отдан в аренду в «КАМАЗ». Любопытно, что «Торпедо» купило Рейхмена всего полгода назад, заплатив «Краснодару» за его воспитанника € 120 тыс.