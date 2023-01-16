Вальверде рассказал о недостаточной мотивации игроков «Реала» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде посетовал на недостаток желания у футболистов «Реала» в матче финала Суперкубка Испании с «Барселоной».



«Когда хочешь стать чемпионом, нужно выходить и выкладываться на 100%. Я думаю, что нам не хватило именно этого.



Мы вышли на матч с готовностью выкладываться на 80-90%. Нельзя этого допускать в финале против такого соперника», – приводит слова Вальверде Marca со ссылкой на Movistar.



Мадридцы проиграли «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании. Голы забивали нападающие команд Роберт Левандовский и Карим Бензема, а также полузащитники сине-гранатовых Гави и Педри.



«Барселона» занимает первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своём активе 41 очко, опережая «Реал» на три очка (38).

Первый гол Хави в «эль класико»: