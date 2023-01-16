Вальверде рассказал о недостаточной мотивации игроков «Реала» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде посетовал на недостаток желания у футболистов «Реала» в матче финала Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Когда хочешь стать чемпионом, нужно выходить и выкладываться на 100%. Я думаю, что нам не хватило именно этого.
Мы вышли на матч с готовностью выкладываться на 80-90%. Нельзя этого допускать в финале против такого соперника», – приводит слова Вальверде Marca со ссылкой на Movistar.
Мадридцы проиграли «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании. Голы забивали нападающие команд Роберт Левандовский и Карим Бензема, а также полузащитники сине-гранатовых Гави и Педри.
«Барселона» занимает первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своём активе 41 очко, опережая «Реал» на три очка (38).
Первый гол Хави в «эль класико»:
- 16 января 2023
-
03:43
-
03:37
-
03:22
-
03:19
-
03:10
-
03:05
-
03:03
-
02:57
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06