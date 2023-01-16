В ЦСКА рассказали о сильных сторонах новичка Агапова

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о новичке команды россиянине Илье Агапове.
«Как для клуба проходит трансферная кампания? Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова — центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга. Он же уже в сборной.
Видим его в перспективе игроком основы сборной? Да, конечно. С его данными задача просто работать. Сборная от него никуда не уйдёт. Мы его знали ещё по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.
Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, — играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперёд. Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, невспыльчивые», – приводит слова Мовсесьяна Sport24.
- 16 января 2023
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