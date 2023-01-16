Газзаев: Баринов заслужил своей игрой уехать в Турцию

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался о возможном переходе российского полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».



«Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» — три ведущих клуба Турции. Эти клубы регулярно играют в Лиге чемпионов. Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой.



Если ему создадут хорошие условия, то почему бы и не переехать? Тем более сегодня, когда наш футбол в изоляции», – приводит слова Газзаева Sport24.



Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Также 26-летний полузащитник провёл четыре матча в текущем розыгрыше Кубка России, не отметившись результативными действиями.

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