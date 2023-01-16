«У этого парня нет потолка. Я не устаю его хвалить». Хави — о герое финала Суперкубка

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил восхищение полузащитником команды Гави, который стал лучшим игроком финала Суперкубка Испании против мадридского «Реала» (3:1).
«Гави? Я теряю дар речи. Он это чистая страсть, играет с душой. Мне некомфортно, когда его нет на поле. Он заряжает всю команду, а ему всего 18 лет. Невероятно, как он выкладывается. Играет всем сердцем. Гави — парень, который вдохновляет всех нас. Его характер заразителен. Он прирождённый лидер, это идёт у него изнутри. Страсть, исходящая из него, впечатляет, я не устаю его хвалить. У этого парня нет потолка», — приводит слова Хави Marca.
18-летний испанец поучаствовал во всех голах «Барселоны», забив один мяч и сделав две результативные передачи.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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