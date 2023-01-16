Форвард «Краснодара» Руслан Апеков перешёл в «Акрон» на правах аренды

«Акрон» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Краснодара» Руслана Апекова на правах аренды. Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает право выкупа контракта.



«Руслан – креативный игрок группы атаки, с хорошим дриблингом и техническим оснащением. Знаем и давно следим за его выступлениями. Надеемся на большой совместный прогресс», — отметил спортивный директор «Акрона» Арам Задоян.



Напомним, Апеков является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне форвард дебютировал в составе основной команды «быков» в Российской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне Апеков принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.