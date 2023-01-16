Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт из «Краснодара» в израильский клуб за € 800 тыс.

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в израильский «Хапоэль», за который выступает на правах аренды. Об этом сообщает местное издание Walla.

По информации источника, «Хапоэль» намерен воспользоваться опцией, прописанной в договоре аренды, и выкупить Сулейманова у «Краснодара» за € 800 тыс. Израильский клуб уже согласовал контракт с россиянином на несколько лет. Сам игрок доволен своим положением в команде. Также полузащитнику приятно нахождение в Израиле. В клубе уверены, что Сулейманов согласится стать игроком «Хапоэля» на постоянной основе.

В 23 матчах за «Хапоэль» в текущем сезоне 23-летний воспитанник «Краснодара» отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.