Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт из «Краснодара» в израильский клуб за € 800 тыс.
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Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в израильский «Хапоэль», за который выступает на правах аренды. Об этом сообщает местное издание Walla.
По информации источника, «Хапоэль» намерен воспользоваться опцией, прописанной в договоре аренды, и выкупить Сулейманова у «Краснодара» за € 800 тыс. Израильский клуб уже согласовал контракт с россиянином на несколько лет. Сам игрок доволен своим положением в команде. Также полузащитнику приятно нахождение в Израиле. В клубе уверены, что Сулейманов согласится стать игроком «Хапоэля» на постоянной основе.
В 23 матчах за «Хапоэль» в текущем сезоне 23-летний воспитанник «Краснодара» отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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