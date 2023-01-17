«Манчестер Юнайтед» может отдать Пельистри в аренду. Игроком интересуется «Валенсия»

«Манчестер Юнайтед» может отдать полузащитника Факундо Пельистри в аренду. Клуб встретится с агентом уругвайца, чтобы обсудить возможный уход 21-летнего хавбека в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Пельистри ждёт решения клуба и главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, так как в его услугах заинтересованы многие команды, включая «Валенсию», «Болонью» и «Фламенго».



В текущем сезоне игрок принял участие лишь в одном матче Кубка лиги, где сумел отметиться результативной передачей. Уругваец, который перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в 2020 году, уже уходил в аренду – он провёл полтора сезона в «Алавесе».



«Юнайтед» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице нынешнего сезона АПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.

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