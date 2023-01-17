Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле в шортах, шапке и обуви зимой пошёл покорять гору
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле решил проверить себя на прочность и покорить гору зимой, оставив на себе из одежды лишь шорты, шапку и обувь.
Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии, помимо «Спартака», выступал на правах аренды за «Фулхэм». Также Шюррле защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».
В «Спартаке» немецкий полузащитник находился с 2019 по 2020 год. В 18 матчах за московскую команду он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:
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