Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле в шортах, шапке и обуви зимой пошёл покорять гору

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле решил проверить себя на прочность и покорить гору зимой, оставив на себе из одежды лишь шорты, шапку и обувь.

Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии, помимо «Спартака», выступал на правах аренды за «Фулхэм». Также Шюррле защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».



В «Спартаке» немецкий полузащитник находился с 2019 по 2020 год. В 18 матчах за московскую команду он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик: