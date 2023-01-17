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Михаил Кержаков признался, что не любит аттракционы

Михаил Кержаков признался, что не любит аттракционы
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о неудачном опыте, связанном с американскими горками.

«Самый экстремальный поступок я совершил, когда прокатился на американских горках в Турции. Половину поездки вообще не помню, мне кажется, я даже сознание потерял. Я не люблю и очень боюсь аттракционов, практически никогда в них не участвовал, но тут на слабо взяли и я пошёл», — приводит слова Кержакова YouTube-канал сборной России.

Михаил Кержаков принял участие в 16 играх «Зенита» в нынешнем сезоне, пропустив семь мячей. Вратарь отыграл десять матчей «на ноль».

«Зенит» набрал 42 очка после 17 матчей Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице первое место. В первом раунде плей-офф Фонбет Кубка России команда сыграет с ульяновской «Волгой».

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