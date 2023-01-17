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Определились соперники «Уфы» по контрольным матчам на сборах

Определились соперники «Уфы» по контрольным матчам на сборах
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Определились соперники «Уфы» в контрольных матчах на зимних сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24 января. «Уфа» — «Чакаллыклы» (Турция)
30 января. «Уфа» — «Кубань»
2 февраля. «Уфа» — «Локомотив» (Узбекистан)
5 февраля. «Уфа» — «Рубин»
8 февраля. «Уфа» — «Слога Добой» (Босния и Герцеговина)
12 февраля. «Уфа» — «Навбахор» (Узбекистан)
15 февраля. «Уфа» — «Родина»

20 февраля уфимцы встретятся ещё с одним соперником. Команда уточняется.

По итогам 20 туров Первой лиги «Уфа» находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч подопечные Арслана Халимбекова проведут с «Велесом» на своём поле 4 марта. Лидирует «Балтика» (41). «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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