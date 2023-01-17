Карраско согласился на переход в «Барселону»
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Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско дал согласие на переход в «Барселону» в качестве части сделки по трансферу в мадридский клуб игрока каталонцев Мемфиса Депая. Об этом сообщает Goal.
«Атлетико» хочет пригласить Депая после ухода Жоау Феликса в аренду в «Челси». В руководстве мадридского клуба не хотят расставаться с Карраско, так как считают его одним из основных игроков команды. Ранее клубы обсуждали предложение обменять Мемфиса Депая на полузащитника Тома Лемара. Ранее сообщалось, что в случае перехода Карраско в «Барселону» игроку придётся пойти на понижение зарплаты.
29-летний Карраско в 23 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Новость по темеCМИ: Карраско попросил руководство «Атлетико» продать себя
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