«Сочи» разгромил «Форте» в товарищеском матче

Сегодня, 17 января, состоялся товарищеский матч между «Сочи» и футбольным клубом «Форте» из Таганрога. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу команды Курбана Бердыева.

Счёт в игре на шестой минуте открыл Кирилл Заика. Вскоре игроки таганрогского клуба сравняли счёт, однако после этого «барсы» отправили в ворота соперников ещё четыре мяча.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч. Напомним, сезон в российском футболе возобновится 3 марта. После 17 туров турнирную таблицу чемпионата страны возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).