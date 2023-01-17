Ибрахимович продлил контракт с «Баварией»

17-летний полузащитник Арийон Ибрахимович продлил соглашение с «Баварией» до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Мы очень рады продлению контракта с Ари Ибрахимовичем. Он очень хорошо развивался вместе с нами и теперь будет частью нашей профессиональной команды. Йосип Станишич, Пауль Ваннер, Йоханнес Шенк, теперь Ари: все эти таланты мы воспитали в кампусе ФК «Бавария» и на них мы возлагаем большие надежды», — заявил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
Сам футболист также прокомментировал продление соглашения. «Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в «Баварии», – сказал Ибрахимович.
Игрок провёл пять матчей в юношеской ЛЧ-2022/2023, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
- 17 января 2023
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