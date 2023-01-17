Лизаразю — о словах Ле Гре о Зидане: такое ощущение, что он спятил и потерял связь с миром

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре об экс-игроке французской национальной команды Зинедине Зидане.



«Я подумал, что он спятил. Когда ты стоишь во главе FFF, ты являешься гарантом ценностей сборной Франции, поэтому не можешь с таким презрением отзываться о том, кто наряду с Платини является величайшим игроком страны. Зидан — часть истории сборной Франции. Выиграв три Лиги чемпионов с «Реалом», Зидан также является полноправным кандидатом на пост тренера сборной Франции, и он никогда не скрывал своего желания однажды возглавить национальную команду.



Ле Гре также неоднозначно высказывался на важные общественные темы. И не стоит забывать об обвинениях в сексизме. Такое ощущение, что он лишился ясности ума, сообразительности и потерял связь с остальным миром», — приводит слова Лизаразю L'Équipe.



Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом. Сейчас Ле Гре отстранён от должности главы FFF.

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