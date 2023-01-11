Дешам впервые прокомментировал слова Ле Гре о Зидане

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал конфликт между бывшим главой Французской федерации футбола (FFF) Ноэлем Ле Гре и легендарным футболистом Зинедином Зиданом.
«Как он и сказал сам, его слова были неуместными. Я думаю, что это хорошо, что он извинился перед Зиданом», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Напомним, Ле Гре жёстко ответил на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Бразилии и заявил, что даже не взял бы трубку, если бы бывший футболист позвонил президенту федерации. В защиту Зидана выступил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а также его бывший клуб мадридский «Реал». Позднее стало известно, что Ле Гре покинул свой пост после того, как принёс свои извинения Зидану.
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