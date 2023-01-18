Промес прокомментировал поражение хоккейного «Спартака» в матче с «Автомобилистом»
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Нападающий московского футбольного «Спартака» Квинси Промес, который присутствовал на матче хоккейного «Спартака» с «Автомобилистом», завершившемся со счётом 7:4 в пользу екатеринбуржцев, высказался об этой игре.
«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей», — цитирует игрока ТАСС.
Ранее стало известно, что Промес будет тренироваться с молодёжной командой красно-белых. Напомним, Промес обратился к футбольному клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста.
«Спартак» на первом сборе проведёт два матча: 22 января с «Левски» (Болгария), 27 января с «Ботевом» (Болгария).
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