Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти высказался о вылете «Наполи» из Кубка Италии

Спаллетти высказался о вылете «Наполи» из Кубка Италии
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал неожиданный вылет команды из Кубка Италии от «Кремонезе».

«Мы были не так хороши, как обычно. Видно, как плохо мы владели мячом, однако мы имели контроль над встречей. За исключением нескольких моментов они мало что смогли сделать. Мы пропустили гол в ситуации, когда потеряли мяч на выходе из штрафной, вот как это работает», — цитирует Спалетти издание Sportmediaset.

Специалист также выразил мнение, что игроки неаполитанцев допустили несложные ошибки, что существенно затруднило ход матча, добавив, что команда должна была сыграть в более закрытый футбол в концовке противостояния, так как это не позволило бы оппоненту отыграться.

Напомним, что сегодня, 18 января, Неаполе (Италия) завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Игра завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:

Новость по теме
«Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023