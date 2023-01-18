Спаллетти высказался о вылете «Наполи» из Кубка Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал неожиданный вылет команды из Кубка Италии от «Кремонезе».



«Мы были не так хороши, как обычно. Видно, как плохо мы владели мячом, однако мы имели контроль над встречей. За исключением нескольких моментов они мало что смогли сделать. Мы пропустили гол в ситуации, когда потеряли мяч на выходе из штрафной, вот как это работает», — цитирует Спалетти издание Sportmediaset.

Специалист также выразил мнение, что игроки неаполитанцев допустили несложные ошибки, что существенно затруднило ход матча, добавив, что команда должна была сыграть в более закрытый футбол в концовке противостояния, так как это не позволило бы оппоненту отыграться.



Напомним, что сегодня, 18 января, Неаполе (Италия) завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Игра завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.

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