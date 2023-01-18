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«Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором»

«Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором»
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Московский «Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором» из Узбекистана. Игра пройдёт сегодня, 18 января, в рамках зимнего тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Тикнизян, Магкеев, Погостнов, Ненахов, Баринов, Марадишвили, Антон Миранчук, Изидор, Камано, Игнатьев.

Запасные: Лантратов, Матюнин, Кузьмичёв, Мампасси, Живоглядов, Митай, Карпукас, Щетинин, Куликов, Керк, Раков, Глушенков, Раконьяц.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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Источник: «Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»
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