Московский «Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором» из Узбекистана. Игра пройдёт сегодня, 18 января, в рамках зимнего тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Тикнизян, Магкеев, Погостнов, Ненахов, Баринов, Марадишвили, Антон Миранчук, Изидор, Камано, Игнатьев.

Запасные: Лантратов, Матюнин, Кузьмичёв, Мампасси, Живоглядов, Митай, Карпукас, Щетинин, Куликов, Керк, Раков, Глушенков, Раконьяц.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.