Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе, Холанд и Бензема — в сборной лучших игроков Европы 2022 года от IFFHS

Мбаппе, Холанд и Бензема — в сборной лучших игроков Европы 2022 года от IFFHS
Комментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.

Наибольшее представительство получили футболисты мадридского «Реала» (три игрока).

Сборная лучших игроков стран УЕФА 2022 года по версии IFFHS:

вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);

нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

Какие рекорды Роналду может побить Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023