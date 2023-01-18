Мбаппе, Холанд и Бензема — в сборной лучших игроков Европы 2022 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.



Наибольшее представительство получили футболисты мадридского «Реала» (три игрока).



Сборная лучших игроков стран УЕФА 2022 года по версии IFFHS:



вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);



защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);



полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);



нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

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