Мбаппе, Холанд и Бензема — в сборной лучших игроков Европы 2022 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.
Наибольшее представительство получили футболисты мадридского «Реала» (три игрока).
Сборная лучших игроков стран УЕФА 2022 года по версии IFFHS:
вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);
нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
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