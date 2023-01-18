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Четыре российские команды попали в топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов

Четыре российские команды попали в топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов
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«Краснодар», «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» попали в список из 20 лучших европейских клубов для развития молодых футболистов по версии портала Transfermarkt.

Редакция Transfermarkt составила топ на основе двух основных показателей: количества заигранных за основную команду футболистов возрастом до 23 лет и проведённых ими на поле минут.

«Краснодар» стал вторым в рейтинге с 31 футболистом и 13 284 сыгранными ими минутами, уступив лишь бельгийскому «Андерлехту». «Крылья Советов» заняли девятую строчку, «Локомотив» расположился на 11-м месте, «Ростов» — на 12-м.

Полностью топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов выглядит следующим образом:

  1. «Андерлехт» (Бельгия);
  2. «Краснодар» (Россия);
  3. «Брюгге» (Бельгия);
  4. «Сёркль» (Бельгия);
  5. «Фейеноорд» (Нидерланды);
  6. «Серен» (Бельгия);
  7. «Остенде» (Бельгия);
  8. «Витория Гимарайнш» (Португалия);
  9. «Крылья Советов» (Россия);
  10. «Эйпен» (Бельгия);
  11. «Локомотив» (Россия);
  12. «Ростов» (Россия);
  13. «Антверпен» (Бельгия);
  14. ПСВ (Нидерланды);
  15. «Байер» (Германия);
  16. «Валенсия» (Испания);
  17. «Ренн» (Франция);
  18. «Ницца» (Франция);
  19. «Аякс» (Нидерланды);
  20. «Милан» (Италия).
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