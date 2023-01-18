Четыре российские команды попали в топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов
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«Краснодар», «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» попали в список из 20 лучших европейских клубов для развития молодых футболистов по версии портала Transfermarkt.
Редакция Transfermarkt составила топ на основе двух основных показателей: количества заигранных за основную команду футболистов возрастом до 23 лет и проведённых ими на поле минут.
«Краснодар» стал вторым в рейтинге с 31 футболистом и 13 284 сыгранными ими минутами, уступив лишь бельгийскому «Андерлехту». «Крылья Советов» заняли девятую строчку, «Локомотив» расположился на 11-м месте, «Ростов» — на 12-м.
Полностью топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов выглядит следующим образом:
- «Андерлехт» (Бельгия);
- «Краснодар» (Россия);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Сёркль» (Бельгия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды);
- «Серен» (Бельгия);
- «Остенде» (Бельгия);
- «Витория Гимарайнш» (Португалия);
- «Крылья Советов» (Россия);
- «Эйпен» (Бельгия);
- «Локомотив» (Россия);
- «Ростов» (Россия);
- «Антверпен» (Бельгия);
- ПСВ (Нидерланды);
- «Байер» (Германия);
- «Валенсия» (Испания);
- «Ренн» (Франция);
- «Ницца» (Франция);
- «Аякс» (Нидерланды);
- «Милан» (Италия).
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