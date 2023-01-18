Четыре российские команды попали в топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов

«Краснодар», «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» попали в список из 20 лучших европейских клубов для развития молодых футболистов по версии портала Transfermarkt.

Редакция Transfermarkt составила топ на основе двух основных показателей: количества заигранных за основную команду футболистов возрастом до 23 лет и проведённых ими на поле минут.

«Краснодар» стал вторым в рейтинге с 31 футболистом и 13 284 сыгранными ими минутами, уступив лишь бельгийскому «Андерлехту». «Крылья Советов» заняли девятую строчку, «Локомотив» расположился на 11-м месте, «Ростов» — на 12-м.

Полностью топ-20 лучших клубов для развития молодых футболистов выглядит следующим образом: