Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешёл в «Мальорку»

Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешёл в «Мальорку»
Комментарии

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич стал игроком испанской «Мальорки», перейдя в новый клуб на правах аренды из российской команды. Об этом сообщает официальный сайт испанцев.

Фото: ФК «Мальорка»

Хаджикадунич будет выступать за «Мальорку» под пятым номером. Арендное соглашение защитника «Ростова» рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что нынешний сезон Хаджикадунич, имеющий также шведское гражданство, начинал в родном для себя «Мальмё», выступая за гранд шведского футбола также на правах аренды из «Ростова». За время аренды из российского клуба 24-летний защитник успел сыграть 42 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Хаджикадунич забил три гола и сделал три результативные передачи в 69 играх за «Ростов».

В РПЛ усиливаются все лидеры, кроме «Ростова». Что от команды Карпина ждать весной? В РПЛ усиливаются все лидеры, кроме «Ростова». Что от команды Карпина ждать весной?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023