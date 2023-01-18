Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешёл в «Мальорку»

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич стал игроком испанской «Мальорки», перейдя в новый клуб на правах аренды из российской команды. Об этом сообщает официальный сайт испанцев.

Фото: ФК «Мальорка»

Хаджикадунич будет выступать за «Мальорку» под пятым номером. Арендное соглашение защитника «Ростова» рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что нынешний сезон Хаджикадунич, имеющий также шведское гражданство, начинал в родном для себя «Мальмё», выступая за гранд шведского футбола также на правах аренды из «Ростова». За время аренды из российского клуба 24-летний защитник успел сыграть 42 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Хаджикадунич забил три гола и сделал три результативные передачи в 69 играх за «Ростов».