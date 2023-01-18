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Руслан Нигматуллин назвал трёх лучших игроков 2022 года

Руслан Нигматуллин назвал трёх лучших игроков 2022 года
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших, по его мнению, футболистов прошедшего 2022 года.

«ФИФА будет очень непросто выбрать лучшего игрока в 2022 году. Выбор неоднозначен: в Лиге чемпионов блистал Бензема, Месси сотворил сказку на ЧМ в Катаре, но по ходу всего сезона отлично себя проявлял Холанд. Больше всего из всех импонирует мне именно этот парень. Если брать по свежим впечатлениям, то, конечно же, хочется назвать Месси. Но его нельзя выделить однозначным фаворитом — он не был лучшим на протяжении всего 2022 года», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее форвард «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч» как лучший футболист сезона, а нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира. Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в данный момент является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

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