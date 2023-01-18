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Ещенко: для меня Месси — лучший игрок 2022 года. Лионель был лучшим на чемпионате мира

Ещенко: для меня Месси — лучший игрок 2022 года. Лионель был лучшим на чемпионате мира
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что считает лучшим игроком 2022 года нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Думаю, что на звание лучшего игрока 2022 года от ФИФА будут претендовать следующие фавориты: Месси, Мбаппе и Бензема. Лучшим признают кого-то из них троих. Но для меня, конечно же, Месси! Лионель был лучшим на чемпионате мира в Катаре. Как раз на фоне этого успеха может быть принято решение в его пользу», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее в список лучших нападающих 2022 года из Южной Америки по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) попали Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

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