Даниил Фомин: я всю жизнь рос с мечтой о том, чтобы играть в еврокубках

Хавбек и капитан столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Игрок отметил, что хотел бы стремиться слушать гимн Лиги чемпионов перед встречами.

Вчера, 18 января, московский клуб в контрольном матче разгромил команду «Грин Херонс» из ОАЭ со счётом 8:0. Фомин сумел отличиться в этом противостоянии.

«Я всю жизнь рос с мечтой о том, чтобы играть в еврокубках. Поэтому хотелось бы остаться, чтобы и дальше стремиться слушать перед матчем гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы», — цитирует Фомина «Матч ТВ».



В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнований. РФС рассматривает возможность перехода из УЕФА в AFC, однако в конце декабря стало известно, что в 2023 году будет создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА, которая более детально обсудит перспективы отечественного футбола.