«Динамо» со счётом 8:0 разгромило клуб «Грин Херонс». Тюкавин оформил хет-трик
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Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и клубом «Грин Херонс» из ОАЭ. Команды играли на стадионе в Арабских Эмиратах. Противостояние завершилось со счётом 8:0 в пользу команды Славиши Йокановича.
В составе бело-голубых голы на свой счёт записали Даниил Фомин, Фёдор Смолов и Даниил Лесовой, оформившие по дублю, и Константин Тюкавин, трижды поразивший ворота соперника.
Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).
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