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«Динамо» со счётом 8:0 разгромило клуб «Грин Херонс». Тюкавин оформил хет-трик

«Динамо» со счётом 8:0 разгромило клуб «Грин Херонс». Тюкавин оформил хет-трик
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Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и клубом «Грин Херонс» из ОАЭ. Команды играли на стадионе в Арабских Эмиратах. Противостояние завершилось со счётом 8:0 в пользу команды Славиши Йокановича.

В составе бело-голубых голы на свой счёт записали Даниил Фомин, Фёдор Смолов и Даниил Лесовой, оформившие по дублю, и Константин Тюкавин, трижды поразивший ворота соперника.

Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 января 2023, среда. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
8 : 0
Грин Херонс
Дубай, ОАЭ
1:0 Фомин – 6'   2:0 Смолов – 17'   3:0 Лесовой – 20'   4:0 Лесовой – 36'   5:0 Смолов – 45'   6:0 Тюкавин – 67'   7:0 Тюкавин – 71'   8:0 Тюкавин – 85'
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