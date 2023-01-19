Дуглас Сантос: Пеле — футбольный король, без него многих игроков бы не было в принципе

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как пережил известие о кончине легендарного футболиста Пеле, и оценил его влияние на современный футбол.
«Как пережил смерть Пеле? Это был шокирующий день для всего мира и, конечно же, для Бразилии. Для всех нас. Пеле — это наш футбольный король, который привёл страну к стольким победам на чемпионатах мира. Могу с уверенностью сказать, что без его вклада, наследия, без того, что он делал на футбольном поле, очень многих нынешних игроков не было бы в принципе. Мы все росли на его матчах, на рассказах, историях о Пеле. И каждому хотелось хоть немного приблизиться к нему, попытаться привести национальную команду к победам.
Про себя лично могу сказать, что если бы не Пеле, то меня, возможно, сейчас здесь и не было бы.
Его уход — большая утрата. Надеюсь, там, где Пеле сейчас, он сможет отдохнуть от земных дел. Но его наследие по-прежнему необъятно. Он невероятно много сделал для Бразилии и всего футбольного мира», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
- 19 января 2023
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:56
-
18:56
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:25
-
17:05
-
17:03
-
16:56