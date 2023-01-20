«Астон Вилла» ведёт переговоры о переходе Муссы Дембеле из «Лиона»
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Астон Виллу». Английский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
«Астон Вилла» начала переговоры, чтобы попытаться подписать Муссу Дембеле из «Лиона». Его контракт истекает в июне 2023 года, и на данный момент нет соглашения о продлении», — написал Николо Скира в «Твиттере».
26-летний Дембеле — воспитанник «ПСЖ» и «Фулхэма». В «Лионе» Дембеле оказался в 2018 году, перейдя из «Селтика». В текущем сезоне французской Лиги 1 футболист провёл 14 матчей, в которых забил два мяча.
«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 25 очков. Лидирует «Арсенал» (47).
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