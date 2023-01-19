«Вест Хэм» ведёт переговоры о переходе Дэнни Ингса из «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Дэнни Ингс может перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Вест Хэм» предложил £ 12 млн за Дэнни Ингса из «Астон Виллы». Переговоры продолжаются, поскольку теперь Ингс открыт для перехода в «Вест Хэм». Переговоры продолжатся сегодня, чтобы заключить сделку», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ингс в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 18 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами. «Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 25 очков. «Вест Хэм» (15) располагается на 18-й строчке. Лидирует «Арсенал» (47).

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